شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للإعلام تنعى حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال والان مع تفاصيل الخبر

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، حسام شوقى المشرف العام على الإنتاج بـ شركة سينرجى، والمنتجان الفنيان بالشركة محمود كمال وفتحي إسماعيل، الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم اليوم بطريق الضبعة.

وتقدمت الهيئة الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسر الراحلين ولأسر العمل الإعلامي، متمنية أن يلهمهم الصبر والسلوان، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.