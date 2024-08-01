شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص جهود حملة "ايد واحدة" فى يومها الخامس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تستمر حملة "ايد واحدة" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الاحمر المصري، في خامس أيامها، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.



وتأتى هذه الحملة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وذلك بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً.

ملخص لجهود الحملة في يومها الخامس:

-استمرار القوافل: شهد اليوم استمرار القوافل الصحية للحملة لتقديم الدعم الصحي المباشر للأسر المستهدفة في مختلف المناطق.

-تنوع الخدمات: شملت الخدمات المقدمة في اليوم الثاني مثل: توزيع المواد الغذائية، توزيع وجبات ساخنة وتوزيع لحوم ، وإقامة معارض ملابس.

-إقامة ندوات توعوية

-ندوات الهيئة العامة للاستعلامات في العديد من المحافظات.

-افتتاح أول مصنع مصري متخصص في إنتاج ماكينات الري الزراعية، ومحركات البنزين، ومولدات الكهرباء بمحافظة البحيرة.

-استجابة مجتمعية: لاقت الحملة استجابة واسعة من المجتمع المدني والمتطوعين الذين ساهموا في نجاح فعاليات لليوم الخامس.

تهدف حملة "إيد واحدة" إلى تحقيق الأهداف التالية:

-تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا.

-تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

-تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.