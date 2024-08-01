إسرائيل: لم ننفذ أي غارة جوية بالشرق الأوسط يوم الثلاثاء باستثناء هجوم بيروت

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث العسكري الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي لم ينفذ أي غارة جوية أو صاروخية في منطقة الشرق الأوسط يوم الثلاثاء الماضي، باستثناء الهجوم الذي استهدف موقعًا في بيروت. جاء هذا التصريح وسط تكهنات حول نشاطات عسكرية إسرائيلية محتملة في المنطقة، حيث شدد المتحدث على أن جميع العمليات الأخرى التي جرت في ذلك اليوم كانت خارج نطاق القوات الجوية الإسرائيلية.

وأوضح المتحدث أن الهجوم الوحيد الذي نفذه الجيش الإسرائيلي كان موجهًا بدقة ضد هدف محدد في العاصمة اللبنانية بيروت، وهو الهجوم الذي تم التخطيط له بعناية لتجنب أي خسائر جانبية أو تصعيد غير مرغوب فيه. وأشار إلى أن العملية تمت بنجاح، وأن الهدف تم ضربه بدقة، دون الحاجة إلى القيام بأي هجمات إضافية في المنطقة.

وأضاف المتحدث أن التقارير التي تحدثت عن غارات جوية أو صاروخية إسرائيلية أخرى في المنطقة يوم الثلاثاء غير صحيحة، وأن الجيش الإسرائيلي ملتزم بتوفير معلومات دقيقة وشفافة حول عملياته العسكرية. كما أكد أن إسرائيل تحتفظ بحقها في الدفاع عن أمنها، وستواصل اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية مواطنيها من أي تهديدات محتملة.

وفي ختام تصريحاته، أشار المتحدث العسكري إلى أن الجيش الإسرائيلي يراقب عن كثب التطورات في المنطقة ويبقى على استعداد تام للرد على أي تهديدات أمنية. كما دعا الأطراف الأخرى إلى تجنب التصعيد غير المبرر والعمل على تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.

المتحدث العسكري الإسرائيلي: قمنا بتصفية فؤاد شكر دون إطلاق أي صاروخ أو مقاتلة في الشرق الأوسط تلك الليلة

أعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي تمكن من تصفية فؤاد شكر، أحد كبار القادة العسكريين في حزب الله اللبناني، دون الحاجة إلى استخدام أي صواريخ أو مقاتلات جوية في المنطقة خلال تلك الليلة. وأكد المتحدث أن العملية تمت بنجاح تام بفضل التخطيط الدقيق والاستخبارات المتقدمة.

وأشار المتحدث إلى أن العملية التي أسفرت عن مقتل شكر كانت مدروسة بعناية لتجنب أي تصعيد عسكري أو تداعيات واسعة في الشرق الأوسط. وأوضح أن الجيش الإسرائيلي يعتمد في مثل هذه العمليات على تقنيات حديثة وقدرات استخباراتية متقدمة، مما يسمح بتنفيذها دون الحاجة إلى شن غارات جوية أو استخدام قوة مفرطة.

وأضاف المتحدث أن هذا الإنجاز يُعتبر ضربة نوعية لحزب الله، نظراً للدور الكبير الذي كان يلعبه شكر في التخطيط والتنفيذ لعمليات عسكرية ضد إسرائيل. ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل مراقبة تحركات حزب الله عن كثب، ويحتفظ بحق الرد على أي تهديدات قد تصدر من قبل الحزب.

وأكد المتحدث العسكري أن العملية تأتي في إطار الجهود الإسرائيلية المستمرة لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة في المنطقة، مشدداً على أن إسرائيل لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها ومواطنيها. كما أشار إلى أن هذه العمليات الدقيقة تعكس قدرات الجيش الإسرائيلي على التعامل مع التحديات الأمنية دون التسبب في تصعيد غير ضروري.

وفي ختام تصريحاته، شدد المتحدث على أن إسرائيل ستواصل التصدي لأي تهديدات من قبل حزب الله أو أي فصائل مسلحة أخرى في المنطقة، وأن الجيش الإسرائيلي يبقى في حالة تأهب قصوى لضمان أمن واستقرار البلاد.