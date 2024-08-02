غارة إسرائيلية على محيط بلدة زبقين جنوبي لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد مراسل "روسيا اليوم" أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت محيط بلدة زبقين في جنوب لبنان مساء اليوم. وذكر المراسل أن الغارة تسببت في انفجارات قوية سمعت في المنطقة، وسط حالة من التوتر والترقب بين سكان البلدة والمناطق المجاورة.

وأوضح المراسل أن هذه الغارة تأتي في إطار التصعيد المستمر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث شهدت المنطقة مؤخراً تبادلاً مكثفاً لإطلاق النار والقصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. ولم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة حول حجم الأضرار أو ما إذا كانت الغارة قد أسفرت عن وقوع إصابات.

وأشار التقرير إلى أن هذه الغارة قد تكون جزءاً من حملة أوسع تقوم بها إسرائيل ضد مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وذلك رداً على إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل في الأيام الأخيرة. وتشير التحليلات إلى أن الوضع على الحدود قد يتجه نحو مزيد من التصعيد إذا استمرت هذه العمليات العسكرية المتبادلة.

وفي أعقاب الغارة، ذكر مراسل "روسيا اليوم" أن الجيش اللبناني عزز من تواجده في المنطقة، بينما رفعت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) حالة التأهب لمتابعة التطورات. وأكد المراسل أن الأجواء في جنوب لبنان لا تزال مشحونة بالتوتر، مع توقعات بحدوث عمليات عسكرية أخرى في الساعات المقبلة.

ويُذكر أن هذه الغارة تأتي في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصعيداً كبيراً في التوترات، خاصة في ظل تزايد التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، وسط تحذيرات دولية من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى اندلاع نزاع شامل في المنطقة.

مسؤولون أمريكيون استعدادات تشمل نشر معدات عسكرية فى البحر الأحمر تحسباً لهجوم إيراني

أفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة بدأت استعدادات تشمل نشر معدات عسكرية إضافية في مناطق استراتيجية مثل الخليج العربي، وشرق البحر المتوسط، والبحر الأحمر، تحسباً لأي هجوم محتمل من إيران أو حلفائها على إسرائيل. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة واحتمالات نشوب أو اتساع الصراع في الشرق الأوسط.

وذكر المسؤولون أن هذه التحركات تأتي في إطار الجهود الأمريكية لضمان الاستعداد الكامل للتعامل مع أي تصعيد عسكري قد يحدث نتيجة للعمليات الإسرائيلية الأخيرة واغتيال القيادي الفلسطيني إسماعيل هنية، والذي أثار غضب طهران وحلفائها في المنطقة. وأكدوا أن واشنطن تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد وتستعد لجميع السيناريوهات المحتملة.

وأشار التقرير إلى أن البنتاغون يقوم حالياً بإرسال تعزيزات عسكرية إلى قواعده في الخليج العربي، بالإضافة إلى نشر قطع بحرية متطورة في شرق البحر المتوسط والبحر الأحمر. هذه التعزيزات تشمل أنظمة دفاع جوي وصواريخ باتريوت، إلى جانب سفن حربية تحمل أنظمة مضادة للصواريخ الباليستية، لضمان قدرة القوات الأمريكية على حماية مصالحها وحلفائها في حال اندلاع أي مواجهة.

وأضافت المصادر أن هناك تنسيقاً مكثفاً بين الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة لضمان جاهزية القوات لمواجهة أي تهديدات محتملة. كما يجري البنتاغون مشاورات مستمرة مع إسرائيل ودول الخليج لتنسيق الردود الممكنة على أي هجمات قد تنفذها إيران أو حلفاؤها.

وفي الوقت نفسه، حذر المسؤولون الأمريكيون من أن اندلاع صراع واسع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة بشكل غير مسبوق، ويهدد إمدادات الطاقة العالمية، مما يزيد من ضرورة الاستعداد لأي طارئ. وأكدوا أن واشنطن ملتزمة بحماية مصالحها وحلفائها، وسترد بقوة على أي تهديدات قد تنجم عن التصعيد الإيراني أو منظمات مرتبطة بها.

وفي ختام التقرير، شدد المسؤولون الأمريكيون على أهمية التزام جميع الأطراف بالتهدئة، ودعوا إلى حل النزاعات عبر الطرق الدبلوماسية لتجنب اندلاع حرب قد تكون لها تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها. كما أكدوا أن الولايات المتحدة ستظل تراقب الوضع عن كثب وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وأمن حلفائها.