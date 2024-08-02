صحف إيرانية : التحقيقات تؤكد أن إسرائيل خططت ونفذت عملية اغتيال هنية بقذيفة استهدفت محل إقامته

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة "فارس" للأنباء أن التحقيقات الأخيرة أكدت أن إسرائيل هي التي خططت ونفذت عملية اغتيال القيادي الفلسطيني إسماعيل هنية. ووفقاً للتقرير، فإن العملية تمت باستخدام قذيفة أصابت مقر إقامته، مما أدى إلى تدمير جزء من سقف المبنى ونوافذه.





وأشارت الوكالة إلى أن التحقيقات التي أجريت بالتعاون مع جهات أمنية متعددة، كشفت أن القذيفة أطلقت بدقة عالية واستهدفت غرفة كان هنية يقيم فيها داخل المبنى، مما يؤكد أن العملية كانت مدبرة ومقصودة. وأفادت التقارير بأن التفجير كان عنيفاً للغاية، وأدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للمبنى والمناطق المحيطة به.





وأضافت "فارس" أن مصادر مقربة من التحقيقات ذكرت أن الهجوم يحمل بصمات عملية استخباراتية معقدة، حيث تم استخدام تقنية متطورة لتحديد موقع هنية بدقة قبل تنفيذ الضربة. واعتبرت الوكالة أن هذا التطور يشير إلى تصعيد خطير في العمليات الإسرائيلية ضد القيادات الفلسطينية، ويعكس مستوى عالياً من التخطيط والتنفيذ.





وأوضحت الوكالة أن هذه العملية قد تفتح الباب أمام موجة جديدة من التوترات في المنطقة، حيث تُعد بمثابة استفزاز كبير للفصائل الفلسطينية، والتي قد ترد بعمليات انتقامية. ونقلت "فارس" عن محللين قولهم إن إسرائيل تسعى من خلال هذه العمليات إلى توجيه ضربات قوية للبنية القيادية لحركة حماس، بهدف إضعافها وعرقلة جهودها في قيادة المقاومة الفلسطينية.





وتابعت الوكالة بأن هذه العملية أثارت استنكاراً واسعاً في الأوساط الفلسطينية والإسلامية، حيث اعتبرت الفصائل الفلسطينية أن استهداف قيادات المقاومة هو "خط أحمر" قد يؤدي إلى تصعيد شامل في الصراع مع إسرائيل. وطالبت الفصائل برد حازم على هذا الهجوم، معتبرة أنه يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الفلسطينية وحقوق الإنسان.





وفي ختام التقرير، أشارت "فارس" إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد جميع جوانب العملية، وسط دعوات دولية لتحقيق دولي مستقل في ملابسات الحادثة. وأكدت الوكالة أن هذه العملية تزيد من تعقيد الوضع في المنطقة، وتضع مزيداً من العراقيل أمام جهود التهدئة وإعادة الاستقرار.