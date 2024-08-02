حزب الله يطلق عشرات الصواريخ نحو إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت هيئة البث الصهيونية (كان) بأن حزب الله اللبناني أطلق عشرات الصواريخ نحو شمال إسرائيل بعد 48 ساعة من الهدوء النسبي في المنطقة. وذكرت الهيئة أن الصواريخ استهدفت عدة مواقع في الجليل الغربي والمناطق الحدودية، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في عدة بلدات إسرائيلية وإثارة حالة من الذعر بين السكان.

وأشارت التقارير إلى أن الهجوم الصاروخي جاء في أعقاب فترة من التوتر الحاد على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث كان الجانبان في حالة ترقب مستمر لأي تصعيد عسكري. وأكدت المصادر الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رد بسرعة على الهجوم، حيث تم تفعيل منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ، بينما شنت القوات الجوية الإسرائيلية غارات على مواقع داخل لبنان يُعتقد أنها تستخدم من قبل حزب الله.

وأضافت هيئة البث الصهيونية أن هذا التصعيد يأتي بعد تحذيرات متبادلة بين الطرفين، خاصة بعد سلسلة من الهجمات والاشتباكات في الأسابيع الأخيرة. وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب في المنطقة الشمالية إلى أقصى درجاتها، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في مراقبة الوضع عن كثب تحسباً لأي هجمات إضافية.

وأفادت الهيئة بأن الهجوم الصاروخي أدى إلى أضرار مادية في بعض المناطق، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات بين السكان. وأكدت السلطات الإسرائيلية أنها تتابع التطورات بشكل مستمر وتقوم بتقييم الوضع لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وفي ختام تقريرها، أشارت هيئة البث الصهيونية إلى أن هذا التصعيد يمثل مرحلة جديدة من التوتر على الحدود مع لبنان، مما يزيد من احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية أوسع بين إسرائيل وحزب الله في الأيام المقبلة. وتظل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار وسط دعوات دولية لتهدئة الأوضاع ومنع انزلاق الأمور إلى حرب شاملة.

صفارات الإنذار تدوي في 9 بلدات في الجليل الغربي على الحدود مع لبنان

أفاد مراسل قناة الجزيرة أن صفارات الإنذار دوت في تسع بلدات مختلفة في منطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل، القريبة من الحدود مع لبنان، مساء اليوم. وذكرت التقارير أن هذه الإنذارات جاءت في إطار التحذيرات من هجمات صاروخية محتملة من الجانب اللبناني، ما أثار حالة من القلق والتوتر بين سكان المنطقة.

وأضاف المراسل أن السلطات الإسرائيلية أصدرت توجيهات لسكان هذه البلدات بالبقاء في المناطق الآمنة والملاجئ، تحسباً لأي تصعيد عسكري محتمل. وتعتبر هذه الإجراءات جزءاً من التدابير الاحترازية التي تعتمدها إسرائيل في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة على الحدود الشمالية، خاصة في ظل التوترات المستمرة مع حزب الله.

وأشار المراسل إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بتعزيز تواجده العسكري في المنطقة، ونشر مزيداً من الوحدات الدفاعية، بما في ذلك منظومات القبة الحديدية، لمواجهة أي تهديدات محتملة. ويأتي ذلك في سياق التصعيد الأخير على الحدود مع لبنان، حيث شهدت المنطقة تبادل إطلاق نار وهجمات متبادلة بين الجانبين في الأسابيع الماضية.

وفي الوقت نفسه، أوردت مصادر إعلامية لبنانية أن حزب الله ربما يكون وراء التصعيد الأخير، رداً على العمليات الإسرائيلية في لبنان وسوريا. إلا أنه لم يصدر أي تأكيد رسمي من الجانب اللبناني بشأن هذه الهجمات حتى الآن.

وفي ختام تقريره، أشار مراسل الجزيرة إلى أن الأوضاع على الحدود بين إسرائيل ولبنان لا تزال متوترة، مع توقعات بمزيد من التصعيد في الأيام المقبلة. وتبقى المنطقة في حالة تأهب قصوى وسط مخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية أوسع بين الجانبين.