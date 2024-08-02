قمة الإعلام العربي تعلن إطلاق مسابقة للشباب لأفضل إنتاج ابداعي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الدكتورة سالي جاد المدير التنفيذي للنسخة الأولي من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، عن اطلاق مسابقة لأفضل انتاج وإبداع اعلامي على مستوي الجامعات العربية والافراد.

وأضافت سالي جاد في تصريحات خاصة للوفد، أن ما يميز هذه القمة هي متابعة تطبيق التوصيات والمقترحات التي ستخرج منها على ارض الواقع ، وذلك من خلال تنظيم العديد من الورش والندوات خلال العام على هامش القمة بهدف ثقل مهارات الشباب العربي إعلاميا ، قائلا: "الجديد هو أنها ليست قمة لمدة يومين فقط وتنتهي، بل ستكون هناك فعاليات لمتابعة التوصيات على مدار العام، وذلك استعدادًا للنسخة الجديدة في العام المقبل".

جاء ذلك علي هامش المؤتمر الصحفي الذي افتتحه اليوم الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، للإعلان عن النسخة الأولي من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي والذي يقام تحت رعاية جامعة الدول العربية ورئاسة مجلس الوزراء المصري.

متطلبات العصر

أوضحت دكتور الاعلام "سالي جاد" أن القمة جاءت لتتماشى مع متطلبات العصر ، موضحة ان فعاليات القمة تدور حول الذكاء الاصطناعي وتحدياته في المجال الإعلامي ، ومدي تأثير التكنولوجيا الحديثة على كتابة المحتوى الصحفي، كما يتناول المؤتمر تحديات التغطيات الإعلامية في الدول العربية حول الأمن الرقمي للمؤسسات الإعلامية والصحفية، و الصحة النفسية للإعلاميين والصحفيين.

وأضافت "جاد" أن جدول أعمال القمة يتضمن عدة جلسات نقاشية تتناول أهم التحديات في المشهد الإعلامي العربي، بالإضافة إلى سلسلة من ورش العمل والجلسات الحوارية والمحاضرات التي تغطي مختلف الموضوعات المتعلقة بمجالات الإعلام، بهدف تطوير مهارات الإعلاميين الشباب وصقل مواهبهم، وذلك بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات الإعلامية والمؤثرين من مختلف الدول العربية.

اكتشاف الشباب

وأوضحت د. سالي أن القمة تهدف إلى اكتشاف الطاقات الشبابية والابداعية في الشباب العربي ، والتأكيد على التواصل بينهم على مستوي جميع الدول العربية ، وتعزيز الوعي باستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي بما يتماشى مع القيم المهنية والأخلاقية للمجتمع العربي.

محررة الخليج 365 مع د. سالي جاد

وكشفت "جاد" أن فعاليات القمة سوف تنطلق في شهر أكتوبر المقبل على مدار يومين، بحضور نخبة من الوزراء والسياسيين والشخصيات العامة البارزة بالإضافة لكبار الإعلاميين من جميع أنحاء العالم العربي، وان القمة تهدف إلى تمكين الشباب العربي الموهوب في مجال الإعلام من خلال توجيههم ودعمهم وتوفير الموارد اللازمة لتعزيز مهاراتهم وتطوير قدراتهم، وذلك بهدف تنمية مساهماتهم الفاعلة في صناعة الإعلام العربي.