الجيش الإسرائيلي: نحن في حالة تأهب قصوى

ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، وسط مخاوف من انتقام إيراني، إن القوات الإسرائيلية في حالة تاهب قصوى ومستعدة لأي سيناريو.

وأضاف في بيان لوسائل الإعلام من قاعدة "كيريا" في تل أبيب، اليوم الخميس: "نجري تقييما مستمرا للوضع. في هذه المرحلة، لا يوجد تغيير في الإرشادات، لكننا نبقي إصبعنا على النبض ونسمع التهديدات".

وأوضح أن: "الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى ونحن مستعدون لأي سيناريو".

وقال المتحدث: "نحتفل اليوم بمرور 300 يوم على بداية الحرب. هذه حرب طويلة ومتعددة الجبهات، يعمل خلالها مقاتلو الجيش الإسرائيلي ومودعوهم ليلا ونهارا على مدار الساعة في جميع القطاعات".

وتتزامن هذه التصريحات مع تصاعد حدة التوتر بعد اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران أمس الأربعاء وتوعد الحرس الثوري الإيراني بالانتقام والرد على الحادث.

كذلك أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله اليوم الخميس، أنه يجب على إسرائيل ومن خلفها "انتظار ردنا الآتي" على اغتيال القيادي فؤاد شكر، مشددا على أن: "لا نقاش في هذا ولا جدل".

البنتاغون: خلال 72 ساعة ستشن إيران وحلفاؤها هجوما واسع النطاق على إسرائيل

ذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن وزارة الدفاع الأمريكية أن إيران وحلفائها سيشنون هجوما واسع النطاق على إسرائيل خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

ويقول مسؤولون أمريكيون كبار إنهم يتوقعون أن يكون الهجوم الإيراني المرتقب مشابها جدا للهجوم الإيراني في 13 أبريل الماضي -ولكن على نطاق أوسع- لأنه من المرجح أن يشمل أيضا تدخل "حزب الله"، الذي لم يشارك في الهجوم السابق.

ويخشى كبار المسؤولين في إدارة بايدن أنه بما أن السياق هذه المرة هو اغتيال زعيم "حماس" في طهران وليس جنرالا إيرانيا في دمشق، فقد يكون من الصعب عليهم حشد نفس التحالف الدولي والإقليمي للدول التي أوقفت الهجوم الإيراني السابق.

وبدأت أجهزة الاستخبارات الأميركية تتلقى يوم الأربعاء الماضي، مؤشرات واضحة على أن إيران سترد، حسبما قاله مسؤول أمريكي.

وقال اثنان من كبار المسؤولين في البنتاغون إن الأمر قد يستغرق من الإيرانيين وحلفائهم عدة أيام للتنسيق والتحضير لهجوم على إسرائيل، مضيفا أن البنتاغون والقيادة المركزية للجيش الأمريكي يتخذان استعدادات مماثلة لتلك التي اتخذوها قبل الهجوم الإيراني في أبريل الماضي.

وكانت قد عقدت إيران اجتماعا طارئا للمجلس الأعلى للأمن القومي عقب اغتيال زعيم حركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، متهة إسرائيل بالاغتيال ومتوعدة برد قاس، وتزامن ذلك مع اغتيال قيادي "حزب الله" فؤاد شكر بغارة إسرائيلية قبل ساعات من اغتيال هنية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن الجيش الإسرائيلي رفع حالة الاستنفار عقب الضربة على الضاحية الجنوبية، كما أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن فرق الإسعاف والإنقاذ في شمال إسرائيل تلقت تعليمات بالبقاء على أهبة الاستعداد القصوى، وأضافت بأن مستوطنات حدودية إسرائيلية تطالب سكانها بتوخي الحذر والاستماع لتعليمات الجبهة الداخلية.