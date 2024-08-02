شكرا لقرائتكم خبر عن تمكين المرأة الريفية على رأس مستهدفات التحالف الوطنى.. دورات تدريبية وفرص عمل والان مع تفاصيل الخبر

يبذل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، جهودا كبيرة من أجل دعم وتمكين الشباب، وأيضا المرأة اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى التزام الدولة بموجب الدستور المادة 82 برعاية الشباب والنشء، واكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية.

وقامت مؤسسة صناع الخير للتنمية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن بدء تنفيذ دورات تدريبية جديدة بمركز استدامة للحرف اليدوية والتراثية بمحافظة الفيوم، وذلك ضمن حملة "إيد واحدة".

وتهدف هذه الدورات إلى مضاعفة فرص العمل للسيدات القرويات المعيلات بقرى دار السلام والقرى المجاورة، وتعزيز قدراتهن الاقتصادية والاجتماعية.

وتشمل الدورات التدريبية مجموعة واسعة من المهارات الحرفية، مثل الخياطة والتفصيل والتطريز اليدوي والمشغولات الجلدية والمكرمية والخوص والعرجون وصناعة الكليم والسجاد اليدوي، وتسعى هذه الدورات إلى تطوير مهارات السيدات القرويات وتمكينهن من إنتاج منتجات عالية الجودة، مما يساهم في توطين الصناعات الحرفية وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وقد تم مؤخراً افتتاح توسعات وخطوط إنتاج جديدة بمركز استدامة بهدف مضاعفة فرص العمل المتاحة للسيدات القرويات، وكذلك لاهالي القرية والقرى المجاورة.

ويعتبر مركز استدامة بمحافظة الفيوم أحد المراكز التي أنشأتها صناع الخير بهدف دعم تنمية وتمكين المرأة الريفية اقتصادياً واجتماعياً. ويهدف المركز إلى توفير دخل مستدام للسيدات القرويات، وإحياء الحرف التراثية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.