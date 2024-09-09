القاضية اسكندر رفعت كتابًا للقاضي حلاوي لحضور جلسة التحقيق مع سلامة بعد أن رفض حضورها

رفعت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، كتابًا إلى قاضي التّحقيق الأوّل بالإنابة في بيروت بلال حلاوي، وفق الأصول القانونيّة المرعيّة الإجراء، لحضور جلسة التّحقيق مع حاكم مصرف لبنان السّابق ​رياض سلامة​، بعد أن رفض القاضي حلاوي حضورها الجلسة، علمًا أنّ هيئة القضايا هي هيئة تملك صلاحيّة الدّفاع عن حقوق الدّولة اللّبنانيّة.

وكانت قد أفادت معلومات لقناة الـ"LBCI"، بأنّ "القاضي حلاوي اعتبر أنّ اسكندر لا تمتلك صفة للانضمام إلى ادّعاء النّيابة العامّة الماليّة في جلسة سلامة، على اعتبار أنّها لا تحوز على ترخيص بالادّعاء من الوزير المختص".