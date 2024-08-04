بوتين يتعهد مساعدة كوريا الشمالية بعد فيضانات كارثية ضربتها

قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عقب فيضانات كارثية ضربت الدولة وألحقت بها خسائر بشرية ومادية فادحة، وفق ما أفاد الكرملين .

وأعلنت سلطات كوريا الشمالية هذا الأسبوع أنها شهدت هطول أمطار غزيرة قياسية في 27 تموز أسفرت عن مقتل عدد غير محدد من الأشخاص فيما غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمنازل في الشمال قرب الصين.

واكد بوتين في برقية إلى كيم "أطلب منك نقل كلمات التعاطف والدعم لجميع الذين فقدوا أحباءهم نتيجة العاصفة، ويمكنك الاعتماد على مساعدتنا ودعمنا بشكل دائم".

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، فإن الرئيس الروسي "أعرب عن استعداده لتقديم مساعدات إنسانية فورية لإعادة الإعمار بعد الأضرار التي سببتها الفيضانات".