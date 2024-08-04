شكرا لقرائتكم خبر عن عضو أمناء التحالف الوطنى: مبادرة "صنع فى مصر" نقلة نوعية لتطوير الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب ومجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن مبادرة "صنع في مصر" التي أطلقها التحالف الوطني لدعم الصناعة المحلية مؤخرا، تأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز قدرة قطاع الصناعة على المنافسة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، فضلا عن أن هذه المبادرة تُمثل خطوة محورية نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتنمية المهارات الفنية والتكنولوجية للشباب.

وأشارت عضو مجلس أمناء التحالف الوطني ، أن المبادرة تستهدف رفع كفاءة الشباب العاملين في القطاع الصناعي، مما يسهم في تأهيل جيل جديد من المتخصصين القادرين على الابتكار وتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، و بفضل هذه المبادرة، سيتمكن الشباب من اكتساب المهارات اللازمة التي تتيح لهم المساهمة بفعالية في تطوير الصناعة الوطنية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة ويعزز من جودة المنتجات.

وأضافت عضو مجلس النواب أن المبادرة تعكس التزام التحالف الوطني بدعم الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على تنمية مهارات العاملين وتعليمهم أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الصناعات الهندسية، وتعتبر هذه المبادرة جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى تشجيع التصنيع المحلي وتعزيز القدرة الإنتاجية للدولة، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة وخلق فرص عمل جديدة.

وأكدت أن هناك وفد من التحالف الوطني أجرى زيارة إلى مصنع لإنتاج مولدات الكهرباء وطلمبات المياه والآلات الزراعية في محافظة البحيرة، حيث أن الدعم الذي يقدمه التحالف الوطني للصناعة يعكس الالتزام بالتحول نحو التصنيع المحلي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما أن هناك جهود مبذولة من قبل المصنع لتطوير إنتاجه وتقليل الاعتماد على الاستيراد، معربة عن أملها في أن تسهم هذه المبادرة في تحقيق طموحات القطاع الصناعي وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للإنتاج.

وأوضحت الكاتب أن المبادرة لا تقتصر على تدريب الشباب فحسب، بل تشمل أيضًا تنفيذ برامج تعليمية وتدريبية تهدف إلى تعزيز الخبرات العملية وتوفير بيئة تعليمية متكاملة، كما تشكل هذه الجهود خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف التنموية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها، بما في ذلك زيادة الصادرات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وشددت على أن مبادرة "صنع في مصر" تُمثل نموذجًا يحتذى به في دعم الصناعة الوطنية، وتُعزز من جهود الدولة لتوفير بيئة ملائمة للنمو والابتكار، كما أن التحالف الوطني سيواصل العمل على تنفيذ المزيد من المبادرات التي تسهم في تطوير القطاع الصناعي وتعليم الشباب، مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة لمستقبل اقتصادي قوي ومزدهر.