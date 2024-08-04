شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعتزم إطلاق وثيقة وطنية عن الخرائط الثقافية والإبداعية ومبادرات داعمة لـ"صنع فى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

يُعد الترويج للعلامات التجارية المصرية إحدى أهم الآليات التي من شأنها تعزيز قوة مصر الناعمة خاصة لما تمتلكه مصر من صناعات ثقافية وإبداعية متأصلة في التراث، وهو ما يمكن أن يجعلها محط أنظار من الكثير.

وفي هذا الصدد، افرد برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024/2027)، برنامجا متكاملا، يستهدف عدد من الإجراءات الهامة في مقدمتها إطلاق مبادرات داعمة للعلامات التجارية الوطنية "صنع في مصر"، والاهتمام بتطوير الصناعات الوطنية التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية.

وأكدت الحكومة العمل علي تشجيع إقامة منتديات ثقافية محلية وعالمية للترويج للصناعات الثقافية والإبداعية المصرية على النحو الأمثل، وإطلاق وثيقة وطنية عن الخرائط الثقافية والإبداعية في مصر، فضلا عن العمل تسجيل العناصر المختلفة من الفنون التراثية في قائمة التراث غير المادي بمنظمة اليونسكو.

ولفتت الحكومة في برنامجها، إلي العمل على مراجعة نصوص قانون الملكية الفكرية؛ على نحو يدعم الحفاظ على الحقوق الوطنية ذات الصلة بالتراث الثقافي المصري غير المادي، وحماية حقوق الملكية الفكرية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية.

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي..

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.