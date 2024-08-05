شكرا لقرائتكم خبر عن 37 يوما فقط.. أسرع قضية طرد فى تاريخ المحاكم.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "أسرع قضية طرد فى تاريخ المحاكم"، استعرض خلاله أسرع حكما قضائيا صادرا من محكمة الأمور المستعجلة بالطرد وفسخ عقد إيجار في تاريخ المحاكم المصرية منذ نشأتها، 37 يوما فقط من قيد الدعوي، حيث أودعت صحيفة الدعوى في 27 مايو 2024 بينما صدر الحكم في 4 يوليو 2024، بطرد المستأجر من العين المؤجرة عبارة عن (مصنع) لانتهاء المدة الإيجارية، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 149 لسنة 2024 مستعجل جزئى 6 أكتوبر.

ووفقا لـ"المحكمة": كان من المستقر عليه فقها أنه: "إذا انتهى الإيجار سواء أكان معين المدة أم غير معين المدة، فإن المستأجر يكون ملزما بتسليم العين المؤجرة بمجرد انتهاء العقد، وبانقضاء العقد تصبح يد المستأجر على العين بلا سبب قانوني وفي حكم الغصب ويحق للمؤجر عند الاستعجال رفع دعوى بالإخلاء أمام القضاء المستعجل فإذا استبان للقاضي المستعجل جدية ما يذهب إليه المدعي من قول بتوافر الاستعجال وبإنتهاء عقد الإيجار، قضى بطرد المستأجر من العين المؤجرة.

وإليكم التفاصيل كاملة:

أسرع قضية "طرد" فى تاريخ المحاكم.. "الأمور المستعجلة" تقضى بـ"طرد مستأجر" وفسخ العقد فى 37 يوما من إيداع الصحيفة.. الحكم صدر لانتهاء المدة الإيجارية بعد سد ثغرة "إرسال الإنذار والتنبيه" بالإخلاء





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