ذكرت مصادر أمنية إن صاروخين كاتيوشا أطلقا اليوم على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق التي توجد بها قوات أميركية وأخرى دولية.
وأضافت المصادر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم قد تسبب في سقوط خسائر بشرية أو أضرار داخل القاعدة.
وذكر مصدر أمني إن الصواريخ سقطت داخل القاعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية غربي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.