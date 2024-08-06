هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية غربي العراق

ذكرت مصادر أمنية إن صاروخين كاتيوشا أطلقا اليوم على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق التي توجد بها قوات أميركية وأخرى دولية.

وأضافت المصادر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم قد تسبب في سقوط خسائر بشرية أو أضرار داخل القاعدة.

وذكر مصدر أمني إن الصواريخ سقطت داخل القاعدة.