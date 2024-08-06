وزير الخارجية المجري لنظيره الاسرائيلي: إيران أبلغتنا أنها ستهاجم إسرائيل

أخطر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن إيران أكدت عزمها مهاجمة إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بحسب ما أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، وذكر أن القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، اتصل بوزير الخارجية المجري، سيارتو، نظرًا لأن المجر تترأس حاليًا الاتحاد الأوروبي.

في وقت سابق اليوم، استدعى القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني باقري كني مجموعة من سفراء الدول الغربية ورؤساء البعثات الدبلوماسية إلى وزارة الخارجية في طهران، وأبلغهم برسالة مماثلة.

في المقابل، يرى المسؤولون الإسرائيليون أن مكالمة باقري للوزير المجري تهدف إلى محاولة إيران الحصول على تأييد دولي للهجوم على إسرائيل وتقليل حدة الانتقادات من المجتمع الدولي.

ونقل "واللا" عن مسؤول إسرائيلي قوله "أبلغ وزير الخارجية المجري نظيره كاتس بأن وزير الخارجية الإيراني اتصل به وأبلغه بشكل واضح وصريح بأن إيران قررت مهاجمة إسرائيل".

بدوره، قال كاتس لنظيره المجري: "منذ 7 تشرين الأول تقوم إيران بتفعيل جميع أذرعها لاستهداف إسرائيل والهجوم عليها بشكل مباشر. يجب على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي تدفيع إيران الثمن مقابل كل عمل عدواني تقوم به".

وشدد كاتس خلال مكالمته مع نظيره المجري على "ضرورة أن لا تمر أي خطوة إيرانية دون رد حازم من العالم، وأن لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها.