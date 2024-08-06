سلطات كوريا الجنوبية تحظر سفر مواطنيها للمناطق الحدودية في إسرائيل ولبنان

افادت وكالة "رويترز" بأن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أعلنت إنها ستفرض حظرا على سفر مواطني البلاد إلى المناطق الحدودية الخاصة بإسرائيل ولبنان اعتبارا من يوم الأربعاء وسط تصاعد للتوتر في الشرق الأوسط.

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