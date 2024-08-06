المكاري اجتمع مع رؤساء الوحدات في وزارة الاعلام وتلفزيون لبنان وأوعز بالجهوز لمواكبة أي مستجد أمني

عقد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، اجتماعا في الوزارة، حضره المدير العام للوزارة حسان فلحة ورؤساء الوحدات والدوائر والاقسام في الوزارة وتلفزيون لبنان.

وأعطى المكاري، خلال اجتماع في الوزارة، توجيهاته لـ"البقاء في أقصى درجات الجهوز مواكبة لاي وضع أمني قد يستجد ".

وتم الإتفاق على تشكيل فريق عمل متكامل للتنسيق بين كل منصات الوزارة الاعلامية، مما يضمن سرعة العمل ووقته وديمومته وبخاصة على الصعيدين التقني والبشري.

بدوره، أشاد المدير العام للوزارة حسان فلحة بجهود العاملين في الوزارة، خصوصا "أنهم أثبتوا في الأزمات والحروب السابقة درجة عالية من المسؤولية المهنية والوطنية".

وشدد على "وجوب التنسيق بين الوكالة و الاذاعة والتلفزيون لضمان إيصال المعلومة الصحيحة".