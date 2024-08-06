السفارة البريطانية : فتح باب تقديم طلبات منح تشيفنينغ الجامعية للدراسات العليا

أعلنت السفارة البريطانية في بيروت، في بيان "فتح باب تقديم طلبات منح تشيفنينغ الجامعية للدراسات العليا للعام الدراسي 2026-2025.
واوضحت ان الطلبات تقدم عبر الانترنت فقط على موقع: www.chevening.org/apply. آخر مهلة لتقديم الطلبات 5 تشرين الثاني 2024. البرنامج متاح للبنانيين كما (الفلسطينيين المقيمين في لبنان). على الراغبين، تقديم طلباتهم عبر الموقع ضمن فئة لبنان.
وتقدم المنحة الدعم المالي الكامل لمن يرغب الحصول على الماجستير في أكثر من 150 جامعة في المملكة المتحدة والتي تتضمن أيضاً الوصول إلى مجموعة حصرية واسعة من الخبرات الأكاديمية والمهنية والثقافية.
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