وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 6 إسرائيليين بالقصف الأخير الذي نفذه حزب الله على مناطق الجليل ونهاريا

أفاد موقع "واللا"، عن "ارتفاع عدد المصابين في هجوم المسيرات إلى 6 بينهم اثنان في حالة حرجة".

كذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "إصابة 5 إسرائيليين بالقصف الأخير الذي نفذه حزب الله على مناطق الجليل ونهاريا ظهر اليوم".

وكان قد أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، وردًّا على عمليّة ‏الاعتداء والاغتيال الّذي نفّذه العدو الإسرائيلي في بلدة عبا، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلاميّة اليوم هجومًا جوّيًّا بسرب من المسيّرات الإنقضاضيّة، استهدفت مقرّ قيادة لواء ‏غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة "شراغا" شمال عكا المحتلّة؛ وأصابت أهدافها بدقّة وحقّقت ‏إصابات مؤكّدة".