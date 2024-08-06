طرابلسي زار الراعي: تناقشنا بملفات صندوق التعويضات والأقساط ومراقبتها والتعليم العالي

أشار مقرّر لجنة التّربية النّيابيّة النّائب إدغار طرابلسي، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، إلى "أنّني تناقشت مع الراعي بموضوع صندوق التعويضات، والأقساط ومراقبتها من قبل مصلحة التّعليم الخاص وخبراء مجازين لطمأنة الأهل".
وأوضح "أنّنا تناقشنا أيضًا بملف التّعليم العالي وتأخير معاملات الجامعات والمعادلات، وبضرورة حفظ التّوزان في مديريّات الوزارة ولجان الامتحانات والتفرّغ في الجامعة اللبنانية، وتوقّفنا عند رأي البطريرك، وأكّدت له أنّ لدينا مهمّة تربويّة كبرى، من دون أن نغفل الهمّ الوطني والأوضاع الرّاهنة".
كما التقى الراعي رجل الأعمال أحمد علم الدين الدوري، الّذي عرض معه الوضع الاقتصادي العام، وتداعيات ما يحصل على صعيد الوضعَين الاقتصادي والسّياحي.
واستقبل أيضًا وفدًا من لجنة تنظيم عيد السيدة في بشري، بالإضافة إلى فهيم الجميل ثمّ شارلي درزي وسيمون سعادة.
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