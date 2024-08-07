شدد بيان أميركي أسترالي مشترك على الحاجة الملحة لتهدئة التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدا أنه "نتشارك مصلحة كبيرة في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

كانت هذه تفاصيل خبر بيان أميركي أسترالي: نشدد على الحاجة الملحة لتهدئة التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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