شكرا لقرائتكم خبر عن كامالا هاريس تختار تيم والز لخوض الانتخابات على منصب النائب.. فمن هو؟ والان نبدء بالتفاصيل



وقبل ثلاثة أشهر على إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يعد هذا أول قرار مهم لهاريس منذ أصبحت مرشحة الحزب الديمقراطي (تيار يسار الوسط) لمنافسة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

وقالت هاريس على مواقع التواصل الاجتماعي: "يشرفني أن أعلن أنني طلبت من تيم والز أن يكون نائبا لي".

وأضافت: "بوصفه حاكما ومدربا ومعلما ومحاربا سابقا، لقد قام بعمله من أجل عائلات عاملة مثل عائلته. من الرائع وجوده في الفريق".

الدمام - شريف احمد - اختارت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز ليكون مرشحا لمنصب نائب الرئيس على بطاقة الحزب الديمقراطى في سباق الوصول إلى البيت الأبيض.وقبل ثلاثة أشهر على إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يعد هذا أول قرار مهم لهاريس منذ أصبحت مرشحة الحزب الديمقراطي (تيار يسار الوسط) لمنافسة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.وقالت هاريس على مواقع التواصل الاجتماعي: "يشرفني أن أعلن أنني طلبت من تيم والز أن يكون نائبا لي".وأضافت: "بوصفه حاكما ومدربا ومعلما ومحاربا سابقا، لقد قام بعمله من أجل عائلات عاملة مثل عائلته. من الرائع وجوده في الفريق".

تحرك سريع



واضطرت حملة هاريس الجديدة إلى التحرك سريعا بعدما أنهى الرئيس جو بايدن حملته للفوز بولاية جديدة قبل أسبوعين ورشح هاريس لتولي المهمة.

ومن المقرر أن تبدأ هاريس ووالز جولة في الولايات الحاسمة التي ستحدد نتيجة الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل.



من هو تيم والز؟



يذكر أن والز البالغ 60 عاما، يتولى منصب حاكم مينيسوتا منذ عام .2019 ويعتقد المحللون السياسيون الأمريكيون أن المعلم السابق بمدرسة حكومية والعضو السابق في الحرس الوطني بالجيش الأمريكي يمكن أن يساعد هاريس في جذب ناخبي الطبقة العاملة والناخبين التقدميين في الغرب الأوسط الصناعي، حيث توجد ولايات حاسمة.

وكتب والز في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "إنه لشرف العمر أن أنضم إلى كامالا هاريس في هذه الحملة".

وأضاف: "نائبة الرئيس هاريس تظهر لنا سياسة ما هو ممكن. إنها تذكرني قليلا باليوم الأول من المدرسة".

فقد ولد والز في ويست بوينت بولاية نبراسكا، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها نحو 3500 نسمة شمال غربي أوماها، وانضم إلى الحرس الوطني للجيش وأصبح مدرسًا في نبراسكا، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

انتقل هو وزوجته إلى مانكاتو في جنوب مينيسوتا في تسعينيات القرن العشرين، وهناك قام بتدريس الدراسات الاجتماعية وتدريب كرة القدم في مدرسة مانكاتو ويست الثانوية، بما في ذلك فريق عام 1999 الذي فاز بأول بطولة من بطولات الولاية الأربع التي أقيمت في المدرسة. ولا يزال يشير إلى عضويته في النقابة هناك.

خدم والز لمدة 24 عامًا في الحرس الوطني للجيش، وترقى إلى رتبة رقيب أول، وهي واحدة من أعلى الرتب العسكرية، على الرغم من أنه لم يكمل كل التدريب قبل تقاعده، لذلك تم تحديد رتبته لأغراض الاستحقاقات عند رقيب أول.

في أول سباق له على عضوية الكونجرس، أطاح والز بمرشح جمهوري في عام 2006، عندما فاز في منطقة الكونجرس الريفية في جنوب مينيسوتا ضد النائب جيل جوتكنيشت الذي قضى ست فترات في منصبه.

واستغل والز غضب الناخبين من الرئيس جورج دبليو بوش وحرب العراق آنذاك.

خلال ست فترات في مجلس النواب الأمريكي، دافع والز عن قضايا المحاربين القدامى.

