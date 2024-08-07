شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كوريا الجنوبية لدى لبنان: يجب الضغط على الاحتلال لوقف العدوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد سفير كوريا الجنوبية لدى لبنان إيل بارك، خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، دعم بلاده التطبيق الكامل للقرار 1701 وتمديد ولاية اليونيفيل.

ودعا السفير الكوري إلى التهدئة وضبط النفس، مشددًا على "أن الضغط الدولي يجب أن ينصب على دولة الاحتلال لكي توقف عدوانها باعتبارها الجهة التي ترفض وقف إطلاق النار".

