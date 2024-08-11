شكرا لقرائتكم خبر عن إلقاء قنبلة حارقة على مسجد في أيرلندا الشمالية.. والشرطة تتدخل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جرى إلقاء قنبلة حارقة على مسجد في بلدة نيوتناردز الواقعة إلى الشرق من بلفاست في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في واقعة ذكرت الشرطة أنها تمت بدافع عنصري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا).

وتمت مهاجمة المسجد حوالي الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلى (0000 بتوقيت جرينتش)، ورُسم جرافيتي على الباب الأمامي للمبنى وحوائطه. جرائم الكراهية وذكرت الشرطة أن العبوة الحارقة التي تم إلقاؤها لم تشتعل.

وقال هاتشينسون كبير المحققين: "تجري معاملة هذه (الواقعة) باعتبارها جريمة بدافع الكراهية، وأريد أن أبعث برسالة قوية إلى من نفذ الهجوم، أن هذا النوع من النشاط لن يجر التساهل معه ويتم التعامل مع أي بلاغات تتعلق بجرائم كراهية بجدية شديدة".