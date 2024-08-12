شكرا لقرائتكم خبر عن جرار ومقطورة.. وقوع حادث سير خطير جنوب ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الألمانية، وقوع حادث سير خطير في منطقة ميتلفرانكن جنوب ألمانيا.

وأشارت إلى انقلاب جرار ومقطورة، الأمر الذي أدى إلى إصابة 15 شخصا. حوادث الطرق في ألمانيا وذكرت الشرطة أن 13 شخصًا من المصابين كانوا يجلسون على سطح تحميل المقطورة.

و نقلت مروحيات إنقاذ ثلاثة أشخاص من موقع الحادث في مدينة هارتنشتاين إلى المستشفى، وهم يعانون من إصابات خطيرة.

وأضافت الشرطة أن بقية الإصابات طفيفة، غير أن خدمة الإنقاذ نقلت عشرة منهم إلى المستشفيات كإجراء احترازي.

وانحرف الجرار عن الطريق عند منعطف جهة اليمين، وانقلب مع المقطورة عدة مرات.

وكان الجرار والمقطورة يسيران على "طريق غير ممهد وغير معبد". ووفقا للتحقيقات الأولية، كانت المجموعة متجهة إلى احتفال. نشر عدد كبير من قوات الإطفاء والشرطة وعلى الفور نُشر عدد كبير من قوات الإطفاء والشرطة وخدمات الطوارئ في مكان الحادث.

كما استُدعي خبير بناء على أمر من الادعاء العام، وذلك لتوضيح تفاصيل الحادث.

كذلك حضر مختص بتقديم الرعاية النفسية في الطوارئ. وتواصل الشرطة التحقيق في الحادث.