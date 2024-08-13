الدفاع الجوي الروسي يدمر 14 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إسقاط 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك وواحدة فوق كل من مقاطعتي بيلجورود وفورونيج.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أنه "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة في أراضي روسيا، حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي 14 طائرة مسيرة: 12 طائرة فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق مقاطعة بيلجورود، وواحدة فوق مقاطعة فورونيج".

وكان حاكم مقاطعة فورونيج الروسية ألكسندر جوسيف قد أعلن، فجر اليوم، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة، وبحسب المعلومات الأولية لم تُسجل أي إصابات أو أضرار.

وفي السياق، أعلنت الوزارة أن القوات الروسية حسنت من تموضعها القتالي والتكتيكي على مختلف الجبهات في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، موضحة أن وحدات تجمع قوات "زاباد" (الغرب) حسنت من مواقعها القتالية واستهدفت تشكيلات عسكرية أوكرانية في بلدات تابايفكا، ونوفويجوروفكا، ودروجيليوبوفكا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وتورسكوي في دونيتسك .

وأشارت إلى صد القوات هجومين مضادين لوحدات من اللواء الهجومي الثالث واللواء 77 الأوكراني، حيث فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 470 عسكريا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وأربع شاحنات صغيرة، ومدفع ذاتي الدفع عيار 155 ملم من طراز "كراب" بولندي الصنع، ومدفعين هاوتزر "إم777" أميركيي الصنع من عيار 155 ملم، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز " 119-إل" عيار 105 ملم بريطاني الصنع، وثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية.

وواصلت وحدات من تجمع قوات "سيفير" (الشمال) تقدمها في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت خلال الـ24 ساعة الماضية، أفرادًا ومعدات تابعة للواء الهجوم 92، وكذلك لواء المشاة البحرية 36 ولواء المشاة الآلي 57، التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق بلدات، فولشانسك وخوتورا في مقاطعة خاركوف، مشيرة إلى أن خسائر العدو بلغت قرابة 65 عسكريا، وخمس سيارات، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم طراز "دي-20"، ومدفع هاوتزر طراز "دي-30" عيار 122 ملم".

وعززت وحدات تجمع قوات "يوغ" (الجنوب) مواقعها على خطوط المواجهة الأمامية، واستهدفت أفراد ومعدات أوكرانية في مناطق بلدات سيريبريانكا، وفيرخنيكامينسكوي، ومينكوفكا، وبيريزدنوي، وتشاسوف يار، وكوراخوفو في دونيتسك، مشيرة إلى أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت أكثر من 510 جنود، ومركبة قتالية مصفحة، ومدفعي هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم، ومدفعي هاوتزر "إف اتش-70" عيار 155 ملم، ومدفع ذاتي الحركة "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر "إم 119" عيار 105 ملم.

بدورها، صدت وحدات تجمع قوات "تسينتر" (المركز) 4 هجمات مضادة، ونجحت بتحرير بلدة ليسيتشنويه في لوجانسك، كما استهدفت أفراد تشكيلات أوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية حوالي 653 عسكريا ودبابة "أبرامز" أمريكية الصنع ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" وسيارتين وثلاث مدافع هاوتزر من طراز دي-30 عيار-122ملم ومدفع هاوتزر من طراز "إم 119" عيار 105".