بولندا تبرم صفقة بـ 9.14 مليار يورو لشراء 96 مروحية أباتشي أمريكية

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، أن بلاده أبرمت اتفاقا نهائيا اليوم الثلاثاء، مع شركة "بوينج" الأمريكية؛ لشراء 96 مروحية قتالية من طراز أباتشي.

وقال وزير الدفاع البولندي - وفقا لصحيفة "لاليبر بلجيك" البلجيكية اليوم - "إنها صفقة تاريخية لشراء 96 هليكوبتر هجومية وقتالية من أحدث طرازات أباتشي وهو طراز ايه اتش ـ 64 إي"، مضيفا أن قيمة الصفقة تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي أي ما يعادل 9.14 مليار يورو.

وأوضح أن هذه الصفقة الجديدة تأتي في إطار اتفاق وقعته وراسو مؤخرا مع الولايات المتحدة الأمريكية وكجزء من خطة لتحديث الجيش البولندي والتي تسارعت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وبوصفها دولة مجاورة وداعم مطلق لأوكرانيا، ستنفق بولندا أكثر من 4% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام، أي حوالي 33 مليار دولار، وهو ضعف معدل الإنفاق الذي طلبه حلف شمال الأطلنطي (الناتو) والمقدر بـ 2%، وفقا لما ذكرت الصحيفة البلجيكية.

وبالإضافة إلى توفير طائرات الهليكوبتر، يشمل الاتفاق عنصرا للوجستيات، يوفر معدات الصيانة والدعم التقني والتدريب والذخيرة وقطع الغيار. وقال وزير الدفاع البولندي إن الاتفاقية "ستغير وجه عمليات الجيش البولندي وتكمل المشتريات السابقة".

وبإبرام صفقة "أباتشي ايه اتش ـ 64 إي"، التي تتفوق في استهداف الدبابات المعادية، ستعد بولندا أكبر مستخدم لهذه المروحيات القتالية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تلقى طليعة الطيارين البولنديين بالفعل تدريبا على المروحيات الأمريكية. وقبل وصول الدفعة الأولى من هذه المروحيات في عام 2028؛ سيستأجر الجيش البولندي ثماني وحدات منها.

جدير بالذكر أن الكونجرس الأمريكي وافق على صفقة المروحية القتالية مع بولندا، خلال العام الماضي.

وكانت بولندا في إطار استعدادها لهذه الصفقة قد وقعت - الأسبوع الماضي - اتفاقيات مع شركتي "بوينج" و"جنرال إلكتريك" الأمريكيتين تتعلق بنقل الخبرة الفنية في صيانة الطائرات المروحية إلى المصانع البولندية بعقود بلغت قيمتها الإجمالية نحو 215 مليون يورو.