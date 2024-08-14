شكرا لقرائتكم خبر عن استولت على 74 منطقة.. أوكرانيا لا تنوي الاحتفاظ بالأراضي الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت أوكرانيا أنها لا تنوي الاحتفاظ بشكل دائم بالأراضي الروسية التي استولت عليها قواتها المسلحة خلال الهجوم الذي استمر أسبوعًا في منطقة كورسك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية جورجي تيخي يوم الثلاثاء، إن أوكرانيا لا تحتاج إلى أراض إضافية، وترى أن هذه الأراضي ورقة مساومة في المفاوضات السلمية المستقبلية، وتابع المتحدث: "نريد حماية أرواح شعبنا". منع الهجمات الروسية وأوضح تيخي أن العملية تهدف إلى منع الهجمات الروسية على منطقة سومي الأوكرانية المجاورة، وعرقلة اللوجستيات الروسية لمنع موسكو من نشر المزيد من القوات على الخطوط الأمامية الرئيسية في منطقة دونيتسك الأوكرانية.

ونقلت وسائل الإعلام الأوكرانية عن المتحدث قوله: "كلما وافقت روسيا على استعادة السلام العادل، توقفت الهجمات التي تشنها القوات الدفاعية الأوكرانية على الأراضي الروسية بشكل أسرع ".

وقال أن الجيش الأوكراني قوة مسلحة متحضرة تلتزم بقواعد الحرب والقانون الإنساني الدولي، وأضاف: "أهداف القوات المسلحة الأوكرانية هي الجنود". 74 بلدية ومنطقة محلية وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن قوات بلاده سيطرت على عشرات من البلديات والمناطق المحلية الروسية في الجزء الجنوبي من منطقة كورسك، بعد أسبوع من هجومها المفاجئ عبر الحدود.

وأوضح عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، أن "أوكرانيا تسيطر على 74 بلدية ومنطقة محلية".

ويعد هذا الرقم أعلى بكثير مما أعلنته السلطات الروسية، فقد صرح القائم بأعمال الحاكم الروسي في مقاطعة كورسك أليكسي سميرنوف يوم الاثنين بأن 28 منطقة تحت السيطرة الأوكرانية.

ويقدر مشروع ديبستيت الأوكراني لرصد الخرائط أن 44 بلدية ومنطقة محلية قد جرى الاستيلاء عليها، بينما وضعت وسائل الإعلام الروسية المستقلة الرقم عند نحوالي 30. تحديثات مستمرة وقال زيلينسكي إنه يحصل على تحديثات مستمرة عن الوضع من القائد الأعلى الأوكراني أولكسندر سيرسكي، وأضاف: "رغم المعارك الصعبة والشديدة، تواصل قواتنا التقدم في منطقة كورسك".

وأشار إلى أسر المزيد من الجنود الروس لاستخدامهم كأوراق للتفاوض في عملية تبادل الأسرى المقبلة مع روسيا، وتابع: "أنا ممتن لمحاربينا على أعمالهم البطولية".

وفي المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا، تجري الآن عمليات تفتيش وتدابير للاستقرار، حسبما قال زيلينسكي، وأضاف: "تتواصل جهود تطوير الحلول الإنسانية لهذه الأراضي".