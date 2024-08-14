شكرا لقرائتكم خبر عن حالة طوارئ عالمية.. ظهور سلالة جديدة من "جدري القرود" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق العالمى، وهو أعلى مستوى تحذير، بسبب ظهور سلالة جديدة من مرض "إم بوكس" (جدري القرود) الفيروسي.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك خطرًا من احتمال انتشار مرض جدري القرود مجددًا على المستوى الدولي بعد انتشاره عام 2022، وأن يصبح خطرًا صحيًا في عدد من الدول. احتمال تفشي المرض وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف، إن المنظمة اتبعت توصية خبراء مستقلين متخصصين في مجال مرض جدري القرود، اجتمعوا بدعوة من المنظمة ضمن ما يسمى لجنة الطوارئ.

ولا يترتب على إعلان حالة الطوارئ أي عواقب ملموسة، بل إنها تهدف إلى تنبيه السلطات في أنحاء العالم للاستعداد لاحتمال تفشي المرض.