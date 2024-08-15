حمدان نفى ما تروج له بعض وسائل الإعلام عن صعوبة التواصل مع السنوار

نفى القيادي في حركة حماس أسامة حمدان "ما تروج له بعض وسائل الإعلام عن صعوبة التواصل مع قيادة الحركة وعلى رأسها رئيس الحركة يحيى السنوار".
واشار حمدان الى انني "ذكرت في تصريحاتي التي صدرت عني أمس أنه "بحكم طبيعة المعركة والعدوان الصهيوني هناك بعض الصعوبات، ولكن التواصل دائم ويحقق المصالح المرجوة وإدارة الحركة تتم على نحو جيد".
وذكر القيادي حمدان أن "قيادة الحركة تتابع مع السنوار عملية استكمال ترتيبات العمل القيادي، والأمور تسير بطريقة سلسة، وربما تأخذ بعض الوقت للضرورات الأمنية".
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