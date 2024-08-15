محكمة روسية قضت بسجن روسية-أميركية 12 عاما بتهمة الخيانة

قضت محكمة روسية، بـ"سجن الروسية-الأميركية كسينيا كاريلينا 12 عاما بعد إدانتها بتهمة الخيانة للاشتباه في أنها تبرعت بمبلغ يزيد بقليل عن خمسين دولارا إلى جمعية خيرية مؤيدة لأوكرانيا".

واوضحت محكمة سفيردلوفسك في مدينة إيكاترينبورغ في منطقة الأورال، "قضت المحكمة بأن كسينيا كاريلينا مذنبة بتهمة الخيانة العظمى وحكمت عليها بالسجن 12 عاما". وأكدت أن هذا المبلغ "استخدم في شراء معدات طبية وأسلحة وذخائر من قبل القوات المسلحة الأوكرانية"، مضيفة "خلال المحاكمة اعترفت المتهمة بذنبها بالكامل".

وكانت كاريلينا البالغة 32 عاما تحاكم في إطار جلسات مغلقة في هذه المدينة.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن "كاريلينا حولت في الأيام التي تلت بدء النزاع حوالى 50 دولارا إلى منظمة "رازوم" غير الحكومية التي توفر مساعدة مادية لأوكرانيا".