نعيم قاسم: زيارة هوكشتاين استعراضية وهو لا يحمل شيئا ولا توجد مقترحات اميركية محددة

أكد نائب الامين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، في حديث لقناة "المنار" أن "زيارة المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين استعراضية وهو لا يحمل شيئا ولا توجد مقترحات اميركية محددة".
وشدد قاسم على أن "الاميركيين يريدون القول إنهم يتحركون لكن في الفراغ من دون مشروع حتى الان".
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