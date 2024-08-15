التأمين الصحي بالقليوبية: بدء تطبيق مبادرة "لا ينتظر" لمرضى الأمراض المزمنة بعيادات العبور الشاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن فرع التأمين الصحي بالقليوبية عن بدء تنفيذ مبادرة "لا ينتظر" التي تستهدف كبار السن من مرضى الأمراض المزمنة مثل الأورام والغسيل الكلوي، بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة. تأتي المبادرة تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأوضح الدكتور سيد جلال، مدير الفرع، في بيان له اليوم، أن المبادرة بدأت تطبيقها في عيادات العبور الشاملة تحت إشراف الدكتورة غادة الصادي، مديرة المنطقة، والدكتورة توليب أحمد، مديرة العيادة. وقد تم تصميم شعار "لا ينتظر" الذي سيُدرج على البطاقات الصحية للمرضى، لتسهيل وصولهم إلى الخدمات الطبية.

كما بدأت حملات توعية للمرضى لشرح أهمية المبادرة وضرورة عدم الانتظار في حالاتهم الطبية. تهدف المبادرة إلى تقليل زمن الانتظار للمرضى في العيادات الخارجية للكشف الطبي وصرف الدواء وخدمة العملاء، على أن يتم توسيع التجربة لتشمل العيادات الأخرى التابعة للفرع في الأسابيع المقبلة.