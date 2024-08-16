"رويترز" عن البنتاغون: 40 ألف جندي أميركي موجودون حاليا في الشرق الأوسط مقارنة بنحو 34 ألفا في الأحوال العادية

نقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن "40 ألف جندي أميركي موجودون حاليا في الشرق الأوسط مقارنة بنحو 34 ألفا في الأحوال العادية".

نقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين، أن "وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أجل زيارته إلى الشرق الأوسط ولن يتوجه إلى المنطقة الليلة".

كذلك، نقل الموقع عن مسؤولين أميركيين، أننا "لا نتوقع أن تشن إيران هجوما على إسرائيل الليلة".

وأفاد بأن "المبعوث الأميركي إلى المنطقة، اموس هوكشتاين، سيتوجه إلى بيروت لإجراء محادثات مع مسؤولين لبنانيين في محاولة لمنع التصعيد مع إسرائيل".

وكان قد اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن في تصريح له، بان حركة حماس ممثلة في مفاوضات وقف إطلاق النار عبر الوسطاء المصريين والقطريين.

واكد الرئيس الأميركي بان المحادثات في الدوحة بشأن غزة مستمرة، وأجريت للتو اتصالا هاتفيا بهذا الشأن.

وفي اليوم الـ314 لحرب إسرائيل على غزة، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن "عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ 40 ألفا و5 شهداء، وعدد المصابين 92 ألفا و401 منذ السابع من تشرين الأول الماضي".

وانطلقت في العاصمة القطرية الدوحة الخميس جولة جديدة من التفاوض في محاولة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة تتيح تبادلاً للأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على المحادثات وكالة "فرانس برس".