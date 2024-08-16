شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تحّذر من ارتفاع شديد بدرجات الحرارة في 22 مدينة والان نبدء بالتفاصيل

طوارئ بإيطاليا

الدمام - شريف احمد - أصدرت السلطات الإيطالية تحذيرات باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى في نظام التحذير من درجات الحرارة المرتفعة، شملت 22 مدينة، حيث تواجه البلاد موجة حر شديدة.ونصحت الحكومة الإيطالية -في بيان أوردته شبكة "يورونيوز" الإخبارية- السكان بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الساعات الأكثر حرارة في اليوم، وشرب الكثير من الماء.وفي منطقة لاتسيو التي تضم العاصمة روما، تم إطلاق خطة طوارئ لمكافحة الآثار الصحية لموجة الحر.وتأتي الخطة بالتزامن مع زيادة عدد الحالات الصحية الطارئة المرتبطة بالحرارة في مستشفيات المنطقة.وتمثل درجات الحرارة الشديدة خطرًا كبيرًا في إيطاليا، حيث يتجاوز عمر جزء كبير من السكان 65 عامًا.