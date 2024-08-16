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عاجل.. صواريخ رجوم القسامية تزلزل نيريم ومفتاحيم في غلاف غزة

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ياسر رشاد - القاهرة - زلزلت صواريخ رجوم التابعة لكتائب القسام موقع "نيريم" العسكري وتجمع "مفتاحيم" بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم، في غلاف غزة المحتل.

 

متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي

في وقت سابق، طالب متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، السكان المتواجدين في منطقة بيت حانون وأحياء المنشية والشيخ زايد، والنازحين داخل المآوي في المنطقة، بالانتقال إلى المآوي المعروفة في مركز مدينة غزة .

وزعم افيخاي في بيان نشره عبر حسابه: حماس والمنظمات تطلق الصواريخ من منطقتكم نحو إسرائيل، وجيش الدفاع الإسرائيلي سوف يعمل بقوة ضد تلك العناصر.

انتقلوا بشكل فوري

وأضاف افيخاي: من أجل أمنكم، انتقلوا بشكل فوري الى المآوي المعروفة في مركز مدينة غزة .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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