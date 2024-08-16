تلقى علقة موت من جيرانه.. مصرع شخص في قنا بسبب خلاف على فتح شارع

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، القبض على أب ونجله بتهمة قتل جارهما بسبب مشاجرة على فتح شارع في قرية المنشية، مركز نقادة.

كان اللواء محمد عمران مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقي إخطارًا من مركز شرطة نقادة يفيد بنشوب مشاجرة بالعصي بين أسرتين (جيران)، في قرية المنشية، أسفرت عن إصابة "ع.ع" مُسن، على يد أب ونجله بالتعدي عليه بالعصا بسبب خلافات على فتح شارع والآخر يرفض، وجرى إيداع المصاب داخل العناية المركزة بمستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة وبعد أيام لفظ أنفاسه الأخيرة على فراشها.

وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، وضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.