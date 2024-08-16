ردّت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر، في بيان، على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع "المصرّ على إطلاق سهام حقده نحو (الرئيس السابق) العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر"، موضحة أنّ "لا جحيمَ صنعته إلا أنتَ بالتنطح لضرب موقع رئاسة الجمهورية وطعنها في الظهر، وبالسكوت عن النزوح السوري منذ ثلاثة عشر عامًا، والتطبيل للمنظمات الإرهابية، وبلبوس الخطاب المنعزل والمتطرّف والرهان على الخارج، وبالحنين للمغامرات الخطِرة الموهومة ولأحلام العودة الى زمن الميليشيات المسلحة لتسيطر مجدداً".
وقالت "هذا إن لم نذكر مسيرتك الحافلة بضرب أي مسعى للتفاهم والممارسات الجهنمية التي أدخلت لبنان والمسيحيين إلى نفق ناضلنا طويلاً كي نخرج من مفاعيله، فاصمُت وعُد إلى ما تبقى من رُشدٍ لا رأفة بك شخصياً، بل بمن تمثل وبالبيئة المسيحية ولبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر "الوطني الحر" لجعجع: لا جحيمَ صنعته إلا أنتَ واصمُت وعُد إلى ما تبقى من رُشدٍ رأفة بمن تمثل ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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