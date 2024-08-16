عمليات القسام ضد مواقع وتجمعات العدو في اليوم الـ315

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام لليوم الـ 315 على التوالي، التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل المئات من ضباط وجنود العدو وإصابة عشرات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً.

الإعلام العسكري لكتائب القسام أصدر اليوم الجمعة 11 صفر 1446هـ، الموافق 16 أغسطس 2024م، عدداً من البلاغات العسكرية حول الاشتباكات الضارية التي يخوضها مجاهدينا مع قوات العدو بالعبوات الناسفة والقذائف المضادة للدروع والأفراد، ودك تحشدات العدو بالصواريخ وقذائف الهاون.

وقد نشرت كتائب القسام مقطع فيديو يظهر مشاهد من استهداف مبنى تحصن به جنود العدو بطائرة انتحارية شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وأظهر المقطع تحليق الطائرة الانتحارية في المناطق التي تتواجد بها قوات العدو، ثم انفجارها في المنزل المستهدف.

وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.

وفيما يلي متابعة لما صدر عن الإعلام العسكري لكتائب القسام هذا اليوم:

16:07 | كتائب القسام تستهدف قوات العدو المتموضعة في محور "نتساريم" بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم

19:14 | كتائب القسام تقصف تجمع "مفتاحيم" بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم

19:22 | كتائب القسام تقصف موقع "نيريم" العسكري بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم