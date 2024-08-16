ياسر رشاد - القاهرة - اندلع شجار عنيف داخل مجلس النواب التركي، خلال جلسة حول النائب المعارض المسجون جان أتالاي، أصيب على إثر الشجار نائبان تركيان على الأقل، وفق وسائل إعلام تركية.

إصابة نائبين في شجار عنيف بالبرلمان التركي

وأفادت وسائل إعلام تركية، أن الشجار اندلع، عندما قام النائب ألباي أوزالان بتوجيه لكمة إلى النائب المعارض أحمد سيك، بينما كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل جان أتالاي، وتدخل نواب آخرون، ما أدى إلى حدوث شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف ساعة.

وأصيب ما لا يقل عن نائبين معارضين بجروح طفيفة بعد أن تلقيا لكمات على عينيهما، وتلطخت الأرضية بقطرات دم بحسب صور بثتها وسائل إعلام تركية.

وعلق البرلمان الجلسة البرلمانية، التي كان من المقرر أن يدرس خلالها قرار المحكمة الدستورية بشأن استعادة ولاية جان أتالاي، الذي انتُخب أتالاي في مايو وهو في زنزانته، وتم تجريده من ولايته البرلمانية في يناير.

وحُكم على أتالاي المحامي المنتخب تحت راية حزب العمال التركي، في أبريل 2022، بالسجن 18 عاما، بتهمة السعي مع رجل الأعمال عثمان كافالا المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة لإطاحة الحكومة عام 2013 من خلال تظاهرات غير مسبوقة.

كما أمرت المحكمة الدستورية مرتين بالإفراج عن النائب البالغ 47 عاما، بحجة حقه في الحرية والأمن الشخصي، وكذلك حقه فيأن ينتخب ويقوم بأنشطة سياسية قد انتهك.