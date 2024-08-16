صحة غزة تصدر بيانا بعد تسجيل أول حالة إصابة بشلل الاطفال

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الصحة في غزة، إنه في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة ، وانتشار الأمراض المعدية ومع تدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع وبين خيام النازحين، وعدم توفر مستلزمات النظافة الشخصية و المياه الصالحة للشرب، ومع تسجيل عدد من الاطفال بأعراض مطابقة لشلل الأطفال و بعد ان تأكد مخبريا إصابة احد هؤلاء الاطفال بفيروس شلل الاطفال تؤكد وزارة الصحة على ما يلي :-

تم تشكيل عدة لجان مختصة للقيام بحملة ذات مهام مختلفة للحد من انتشار وباء شلل الاطفال بمشاركة منظمة الصحة العالمية و اليونسيف و الانروا و عدد من الخبراء .

تم استكمال الاعداد و التجهيز لحملة التطعيم لمكافحة مرض شلل الاطفال، والتي تستهدف الأطفال دون سن 10 سنوات و بانتظار وصول التطعيمات إلى قطاع غزة .

تؤكد الوزارة ان هذه الحملة لا يمكن أن يكتب لها النجاح دون تمكين الفرق الطبية من الانتشار الواسع الامر الذي يستلزم وقفا عاجلا لوقف إطلاق النار .

الاستجابة للفرق الطبية

نهيب بالمواطنين و الامهات الاستجابة للفرق الطبية التي سوف تتواجد في العديد من النقاط والمراكز الصحية لتنفيذ هذه الحملة و سيتم الاعلان عن هذه النقاط و المراكز مع بدء انطلاق الحملة .

نؤكد على أن حملة التطعيم لن تكون كافية اذا لم يكن هناك حلول جذرية لمشاكل الصرف الصحي وتجمع النفايات بين خيام النازحين وتوفر مياه الشرب الصحية ووقف العدوان.

تؤكد وزارة الصحة ان انتشار هذا الوباء لن يقف عند حدود قطاع غزة و على المؤسسات الدولية و الجهات ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم لمنع انتشاره داخل و خارج قطاع غزة