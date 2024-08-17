مسؤولون إسرائيليون: عمليات الجيش انتهت في غزة والمؤسسة الأمنية أكّدت أن الوقت حان لصفقة الأسرى

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين، قولهم إنّ "عمليات الجيش الإسرائيلي بشكل عام انتهت في غزة".

وكشف المسؤولون الإسرائيليون أنّ "المؤسسة الأمنية أبلغت القيادة السياسية أن الوقت حان لصفقة الأسرى".

وفي وقت سابق، قال مصدر قيادي في حركة حماس لقناة الجزيرة إن المقترح الأميركي الجديد بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يستجيب لشروط إسرائيل ويتماهى معها، في حين اعتبر مسؤول أميركي في تصريح لوكالة رويترز أن محادثات الدوحة بشأن غزة من أكثر المحادثات البناءة.

وأكد المصدر في حماس التزام الحركة بما وافقت عليه في 2 تموز الماضي، والمبني على إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله إنّ "إسرائيل تسلمت المقترح الأميركي وهو غير مقبول تمامًا بالنسبة لنتانياهو".

وسبق وأن نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ إسرائيل استنفدت إمكاناتها العسكرية في القتال ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، مشيرين إلى أنّ إسرائيل حققت كل ما في وسعها عسكريا في غزة، ولن تستطيع القضاء على "حماس" بشكل كامل.