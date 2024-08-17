"حزب الله": استهدفنا مرابض مدفعية العدو ‌‏في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:50 من مساء يوم الجمعة 16-8-2024 مرابض مدفعية العدو في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية".
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023.
هذا، ويواصل حزب الله من جانبها العمليات العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال، وسط ترقّب ردّه على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي قضى على إثره القيادي العسكري في الحزب فؤاد شكر.
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