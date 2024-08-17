هيئة البث العبرية: إسرائيل تنهي عملياتها العسكرية في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام انتهت في غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين قولهم، إن المؤسسة الأمنية أبلغت القيادة السياسية أن الوقت حان لصفقة "الأسرى".

وفي وقت سابق، قال مصدر قيادي بحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إنه بعد أن أبلغنا الوسطاء بنتائج مباحثات الدوحة تأكدنا مجددا أن الاحتلال لا يريد اتفاقا.

وأضاف المصدر أن الاحتلال يواصل المراوغة والتعطيل ويتمسك بإضافة شروط جديدة لعرقلة الاتفاق، موضحا أن المقترح الأمريكي الجديد يستجيب لشروط الاحتلال ويتماهى معها.

وواصل القيادي بحماس: "نؤكد التزامنا بما وافقنا عليه في 2 يوليو والمبني على إعلان بايدن وقرار مجلس الأمن"، داعيا الوسطاء للضغط على الاحتلال وإلزامه بالذهاب إلى تنفيذ ما اتفق عليه.

وتابع أن أي اتفاق يجب أن يضمن وقف العدوان على الشعب الفلسطيني والانسحاب من قطاع غزة، موضحا أن أي اتفاق يجب أن يشمل توفير الإغاثة العاجلة والتوصل لصفقة حقيقية لتبادل الأسرى.