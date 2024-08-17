شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| حرائق الغابات تستعر في إزمير التركية.. وإصابة 78 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - الإضرار بمجمع سكني



وذكرت وسائل إعلام محلية تركية أمس الجمعة، أن الحريق وصل إلى مجمع سكني متعدد الطوابق في منطقة كارسياكا بوسط مدينة إزمير.

وقال رئيس بلدية إزمير، جميل توجاي لقناة هالك التليفزيونية إنه لم يتضح بشكل فوري العدد الدقيق للمنازل المحترقة.



وأضاف توجاي أنه تم إجلاء السكان إلى مناطق آمنة، مضيفا أن مئات من رجال الإطفاء يكافحون من أجل إخماد الحريق. ولم تتضح أسباب الحريق على الفور.

وتكافح تركيا موجة حر خلال الصيف، مما تسبب في حرائق غابات بمختلف أنحاء البلاد.