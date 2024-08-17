شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 عنصرًا من الجيش المالي فى اشتباكات مع مسلحين بمنطقة موبتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل ما لا يقل عن 15 عنصرًا من قوات الدفاع والأمن في مالي مصرعهم بالقرب من بلدة ديالاساجو خلال اشتباكات جديدة وقعت بين الجيش المالي ومسلحين في منطقة موبتي، وفق مصادر إعلامية دولية.وذكرت المصادر صباح اليوم، أن مسلحين لجماعة تابعة لتنظيم القاعدة، نصبوا كمينًا للعشرات من الجنود الماليين الذين كانوا يقومون بدورية هناك لتأمين المزارعين المتجهين إلى الحقول .وأفادت مصادر محلية أن جنديًا من الدرك و 14 عنصرًا من الحرس الوطني المالي قُتلوا، بحسب تقدير أولي خلال الكمين الذي أعقبته اشتباكات بين الجانبين.