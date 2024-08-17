حزب الله يستهدف الجليل الأعلي الإسرائيلي وإيليت هشحار برشقات صاروخية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، عن إطلاق حزب الله نحو 40 صاروخا أطلق من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى"، مؤكدة اندلاع حرائق في مناطق متفرقة بالجليل الأعلى.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن حزب الله أطلق عشرات الصواريخ نحو الجليل الأعلى وفي البلدات، التي لم يتم إخلاؤها"، فيما كشفت صحيفة "هآرتس" عن إصابتين نتيجة إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل.

فيما أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن الجيش قصف مناطق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، بعد إطلاق صواريخ باتجاه الجليل الأعلى.

وأعلن "حزب الله"، اليوم السبت، أنه أدخل اليوم ‌‏على "جدول نيرانه" مستعمرة إييليت هشاحر الإسرائيلية وقصفها لأول مرة بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا"، مؤكدا أن هذا التصعيد جاء "رداً على ‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة الكفور، التي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى مدنيين من الجنسية السورية".

يذكر أن نشر "حزب الله" اللبناني، أمس الجمعة، مشاهد تحت عنوان "جبالنا خزائننا"، لمنشأة "عماد 4" العسكرية، بداخلها عشرات الشاحنات العسكرية وراجمات الصواريخ، الأمر الذي تسبب بقلق داخل الأوساط الإسرائيلية ووصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه مشهد "غير عادي".



ويتخلل الفيديو مقتطفات من خطابات عدة ألقاها الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، يقول فيها إن "المقاومة في لبنان، بأسلحتها ومعداتها وقدراتها وتجاربها وخبراتها العديدة، أقوى من أي وقت مضى".



ويحتوي الفيديو رسالة قوية لإسرائيل، مفادها أنه "في حالة نشوب حرب، ستواجه إسرائيل مصيرا لم تتوقعه أبدا"، بحسب الفيديو.

و نفذ حزب الله عدد من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة .

العمليات العسكرية لحزب الله ضد الاحتلال :



1- الساعة 13:15 استهداف دشمة يتموضع فيها ‏جنود العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا ‏بالأسلحة الموجهة واصابتها إصابة مباشرة وإيقاع إصابات ‏مؤكدة.

2- الساعة 14:40 استهداف انتشار لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات ‏بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 16:30 استهداف انتشار لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل الدير ‏بصواريخ فلق.‏





4- الساعة 17:35 استهداف موقع العاصي ‏بقذائف المدفعية واصابته إصابة مباشرة.‏

5- استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة نطوعة ‏بالأسلحة المناسبة، كردٍ على ‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

6- شن هجوم جوي بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة على مقر كتائب ‏المدرعات التابع للواء 188 في ثكنة "راوية"، مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها ‏وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة، كردٍ على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.





7- استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، كردٍ على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة كفركلا.

8- الساعة 22:50 استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي ‌‏في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية.