حماس تؤكد عركلة أمريكا وإسرائيل لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت حركة حماس، اليوم السبت، أن أمريكا و إسرائيل يعرقلان مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، و أن مقترحان الرئيس الأمريكي جو بايدن ماهي إلا وهم.

حماس تؤكد وهمية مقترحات بايدن

وقال قيادي حماس سامي أبو زهري في بيان لوكالة فرانس برس إن الحديث عن قرب التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار هو وهم.

وأكد القيادي في حماس أن الاحتلال يواصل عرقلة كل المساعي لإتمام أي اتفاق، مضيفا "لسنا أمام اتفاق أو مفاوضات حقيقية، بل أمام فرض إملاءات أميركية.

وصف المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان، وليد الكيلاني، ما تلقته الحركة من معلومات من المفاوضات بأنه لا يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.

وأشار كيلاني في حديث لـ"سبوتنيك" في تعليق على البيان القطري المصري الأمريكي بشأن المفاوضات المنعقدة في الدوحة إلى أن المخرجات لا تعطي ما تم الاتفاق عليه في ورقة 2 يوليو.

ولفت إلى أنه لا يوجد التزام بما قدمته حماس من مبادرات، وإسرائيل قدمت شروطا إضافية وتريد فرض واقع جديد.

الإسرائيلي لا يزال يعرقل

وقال كيلاني: "نحن لا نريد أن ننعي المفاوضات لكن الإسرائيلي لا يزال يعرقل كما عرقل في الجولات السابقة، وحماس رحبت بخطاب بايدن سابقا وأيضا قرار مجلس الأمن السابق".

ولفت كيلاني إلى أنه من الشروط الجديدة هي موضوع البقاء في معبري ناتسريم ورفح.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت قطر ومصر وأمريكا، أن كبار المسؤولين من حكوماتها سيجتمعون مرة أخرى في العاصمة المصرية القاهرة بشأن وقف النار في قطاع غزة، قبل نهاية الأسبوع المقبل، آملين في التوصل لاتفاق وفق الشروط الحالية المطروحة.

وبدأت أول أمس الخميس، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، حيث تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.

علنت حركة حماس أنها لن تقبل بأقل من وقف كامل لإطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وعودة طبيعية للنازحين، وصفقة تبادل من دون شروط الاحتلال.

وأضافت حماس عبر حسابها، أن وفد الاحتلال ووضع شروطًا جديدة في سياق نهجه للتعطيل، منها الإصرار على إبقاء قوات عسكرية في محور "فيلادلفيا"، والحقّ بوضع فيتو على أسماء أسرى وإبعاد أسرى لخارج فلسطين.



