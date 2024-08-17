المطران ابراهيم عرض مع بوشكيان والحاج حسن لأوضاع الزراعة والصناعة في لبنان

التقى رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للرّوم الملكيّين الكاثوليك المطران ​ابراهيم مخايل ابراهيم​، وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب ​جورج بوشكيان​، ووزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحاج حسن​، يرافقه شقيقه عبدالله الحاج حسن ومستشاره سالم درويش؛ في زيارة تهنئة بعيد انتقال السيدة العذراء وعيد الأبرشيّة. وكانت مناسبة لعرض أوضاع الزّراعة والصّناعة في لبنان، والتّحدّيات الّتي تواجهها في الظّروف الرّاهنة. ونوّه المطران ابراهيم بـ"جهود الوزيرَين بوشكيان والحاج حسن، في الحفاظ على قطاعَي الصّناعة والزّراعة والصّناعيّين والمزارعين".

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